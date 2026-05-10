Названо последствие долгого сидения, от которого не защищают прогулки

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что даже большое количество шагов в день не всегда компенсируют вред от длительного сидения, особенно для сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые проанализировали данные 15 327 добровольцев, которые носили фитнес-браслеты для оценки уровня физической активности в среднем 3,7 года. Всего исследование охватило 13 миллионов дней наблюдений.

В среднем участники проходили около 7400 шагов в день, но при этом проводили в сидячем положении почти 12 часов ежедневно. Анализ показал, что длительное сидение связано с повышенным риском сразу нескольких заболеваний — включая ожирение, диабет второго типа, гипертонию, жировую болезнь печени, апноэ сна, депрессию и сердечно-сосудистые нарушения.

Для большинства состояний дополнительная физическая активность действительно снижала риски. Например, при гипертонии и жировой болезни печени положительный эффект стабилизировался примерно на уровне восьми тысяч шагов в день.

Однако для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности ситуация оказалась иной. Даже у людей с высоким количеством шагов риск оставался повышенным, если они проводили слишком много времени сидя. По словам авторов, это говорит о том, что сидячий образ жизни сам по себе является отдельным фактором риска, который нельзя полностью компенсировать тренировками или прогулками.

Исследование также показало, что чрезмерная нагрузка также может не оказывать положительного эффекта. Риск ишемической болезни сердца снижался по мере увеличения количества шагов примерно до 12 тысяч в день, однако при очень высоком уровне активности показатели здоровья снова ухудшались.

Авторы подчеркивают, что для здоровья важно не только количество шагов, но и сокращение общего времени, проведенного без движения. По их мнению, регулярные перерывы в сидячей работе могут быть не менее значимы, чем ежедневная норма физической активности.