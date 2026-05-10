В Норвегии забили тревогу из-за ситуации в Антарктиде

Процессы, происходящие под шельфовыми ледниками Антарктиды могут привести к глобальной катастрофе, пишет портал ScienceDaily.

По данным портала, норвежские ученые в ходе исследования шельфовых ледников, таких как Фимбулисен в Восточной Антарктиде, выяснили, что под гигантскими ледяными плитами находятся длинные каналы.

По словам исследователей, эти каналы, своего рода ловушки для теплой воды, значительно ускоряют таяние льда.

«Мы обнаружили, что форма нижней стороны шельфового ледника — это не просто пассивная особенность. Она может активно удерживать тепло океана именно в тех местах, где дополнительное таяние имеет наибольшее значение», — уточнил Торе Хаттерманн из iC3 Polar Research в Тромсё (Норвегия).

По его словам, со временем каналы расширяются, ослабляют структурную устойчивость шельфового ледника в целом, способствуют его неравномерному истончению, что в дальнейшем может привести к отрыву больших масс льда, появлению айсбергов.

Ученый отметил, что модели климата, распространенные в настоящее время, не учитывают этот фактор.

