Чехол подтвердил существование аналога iPhone Ultra от Samsung

На китайском маркетплейсе Alibaba обнаружили защитный чехол для еще не представленного складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 с приставкой Wide. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Ice Universe.

Ожидается, что Galaxy Z Fold8 Wide станет ответом компании на будущий iPhone Ultra и критику линейки Galaxy Z Fold, связанную с узким внешним экраном.

По слухам, смартфон получит внешний дисплей диагональю 5,4 дюйма и внутренний складной экран на 7,6 дюйма. Несмотря на несколько меньшую диагональ по сравнению со стандартным Fold8, увеличенная ширина корпуса должна повысить удобство повседневного использования устройства.

По предварительным данным, Galaxy Z Fold8 оснастят флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen5 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Судя по рендерам, устройство получит корпус толщиной 4,9 мм в раскрытом состоянии. При этом блок основной камеры, состоящий из двух модулей, будет заметно выступать за пределы корпуса.

Презентация Galaxy Z Fold8 Wide ожидается летом 2026 года вместе с базовой версией Z Fold8 и Z Flip8.