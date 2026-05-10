Раскрыта загадка самого крупного на Луне кратера

Самый большой кратер на Луне – бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA), вероятней всего, возник от падения 200-километрового астероида, прилетевшего со стороны Марса. Об этом сообщили ученые Университета Пердью (США) в журнале Science Advances.

Бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA), протянувшийся более чем на 2000 километров в южной части обратной стороны спутника, является самым старым и глубоким ударным кратером на Луне. Его глубина достигает 13 километров. Ученые космических держав заинтересованы в его изучении, поскольку его «ударник», то есть упавшее тело, могло обнажить породы до самой лунной мантии.

Долгое время ученые не могли понять причины эллиптической формы SPA и гадали, с севера или с юга прилетел астероид, образовавший этот эллипс. Сотрудники Университета Пердью решили смоделировать падение астроида на Луну при помощи компьютера. Они создали трехмерные модели высокого разрешения, введя такие параметры, как размер, скорость, угол падения и состав астероида.

Наибольшее сходство с реальным бассейном Южный полюс-Эйткен дал виртуальный кратер, который мог образоваться от астроида диаметром 260 километров, двигавшегося с севера на юг под углом около 30 градусов со скоростью 13 км/с. Что касается его состава, он был разнородным: относительно легкая внешняя оболочка покрывала плотное железное ядро. С этим ядром, которое «пропахало» лунный грунт, в сторону Южного полюса, и связывают характерное сужение SPA в южной его части.

Ученые предположили, что ударный объект двигался со стороны Марса, а после падения мог разбросать мантийный материал к югу земного спутника. Миссия «Артемида», которая ставит свой целью посадку именно на Южном полюсе Луны, как раз должна будет проверить эту версию, взяв грунт в месте посадки для анализа.