В Россию создали сборную плиту для арктических дорог и аэродромов

В пресс-службе Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) сообщили, что ученые вуза создали и запатентовали сборную плиту для строительства дорог, аэродромов и объектов нефтегазовой инфраструктуры в арктических регионах. Конструкция адаптируется под конкретный объект еще на этапе производства за счет подбора полимеркомпозитных плит и композитной арматуры, пишет ТАСС.

Разработка предназначена для эксплуатации на высокольдистых грунтах, где обычные бетонные плиты быстро разрушаются из-за перепадов температуры, динамических нагрузок и воздействия агрессивной среды. Новая плита состоит из бетонного армированного слоя и полимеркомпозитных элементов, соединенных анкерами.

Масса конструкции снижена на 25−30%. Это уменьшает нагрузку на грунт и позволяет использовать технику меньшей грузоподъемности. Также повышены трещиностойкость и устойчивость к коррозии, а объем ремонтных работ может сократиться, отметили в пресс-службе.