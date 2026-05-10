SpaceX внезапно прервала подготовку к запуску Starship

SpaceX столкнулась с новой задержкой в подготовке к запуску Starship Flight 12. Как сообщает NASASpaceflight, компания прервала проведение полной репетиции запуска с обратным отсчетом буквально перед началом загрузки топлива.

© Российская Газета

Starship V3 впервые собрали на стартовой площадке: ракета нового поколения от SpaceX готова к первому старту. Запуск предварительно ожидался не раньше 15 мая.

Wet Dress Rehearsal (WDR), или "мокрая" генеральная репетиция - это финальное комплексное испытание ракеты-носителя и наземных систем перед запуском. Во время теста проверяются все системы ракеты, стартового комплекса и процедуры запуска вплоть до момента заправки.

Причины отмены официально пока не раскрываются, однако, как пишут СМИ, теперь SpaceX попытается провести процедуру на следующей неделе.

Подчеркивается, что испытания особенно важны для Flight 12, поскольку это будет первый полет версии 3 ракеты Starship. При этом и космический корабль Starship, и ускоритель Super Heavy получат значительные модификации.

Новая конфигурация, по словам экспертов, считается самым серьезным обновлением Starship со времен первых испытательных полетов.

Flight 12 должен стать переломным моментом для Starship, отмечает ресурс iXBT.com. SpaceX готовится значительно повысить грузоподъемность ракеты и приблизиться к целевым характеристикам, необходимым для запусков Starlink нового поколения, лунной программы Artemis и будущих миссий на Марс. В этом году Маск обещал добиться полной многоразовости Starship.