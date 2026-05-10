Повышение температуры от океана привело к таянию Антарктиды снизу, что потенциально ускоряет погодные явления, говорится в исследовании ученых. Согласно новому тревожному исследованию, Антарктида тает снизу из-за повышения температуры от океана, что угрожает шельфовым ледникам, потенциально ускоряет подъем уровня моря и другие катастрофические климатические последствия по всему миру.

“Это почти как если бы кто-то открыл кран с горячей водой, и теперь ванна становится теплее!” - рассказывает старший автор исследования профессор Сара Перки из Института океанографии имени Скриппса.

Исследование было опубликовано на фоне того, что лоббисты борьбы с изменением климата сталкиваются с растущим вниманием к своим апокалиптическим предсказаниям, пишет New York Post.

В октябре даже Билл Гейтс, не только миллиардер и один из создателей Microsoft, но еще и известный специалист по предупреждению глобальных катастроф, заявил, что изменение климата “не приведет к гибели человечества” в ошеломляющем обратном направлении.

Новое исследование, которое проводилось в течение десятилетий исследователями из Кембриджского университета в сотрудничестве с Калифорнийским университетом, было сосредоточено на движении теплой соленой массы, называемой “циркумполярной глубоководной средой” (CDR).

Эта горячая водная точка, состоящая из смеси вод всех океанов мира, находится под ледниковым покровом на глубине более тысячи футов под поверхностью, поясняет New York Post.

При этом исследователи уже давно утверждают, что за последние 20 лет этот подводный источник тепла расширился и переместился к континентальному шельфу Антарктики, угрожая проникнуть под шельфовые ледники и дестабилизировать их.

Это проблематично, учитывая, что этот ледяной барьер помогает сдерживать внутренние ледяные щиты и ледники Антарктиды, которые в совокупности содержат достаточно воды, чтобы поднять уровень моря на апокалиптические 190 футов.

К сожалению, до сих пор у ученых не было достаточно данных, чтобы выявить эту тревожную тенденцию, указывает New York Post.

Предыдущие исследования Южного океана, который окружает замерзший континент, основывались на передачах с проходящих мимо судов примерно раз в десятилетие. Хотя эта форма разведки давала информацию о температуре, солености и другой информации, она не позволяла зафиксировать долгосрочные изменения в распределении тепла из-за редкости отчетов.

Чтобы составить полную картину "оттепели-калипсы", исследователи объединили эти данные, полученные с борта судна, с данными, полученными с "Арго", флотилии плавучих зондов, которые дрейфуют по океану, делая непрерывные снимки морской среды.

Объединив эти методы, исследователи смогли составить список подробных ежемесячных снимков за последние 40 лет, что позволило им впервые в истории обнаружить изменения в теплых водах.

Они обнаружили, что CDR не только способствует таянию шельфовых ледников, но и отодвигает лед в тех местах, где он соприкасается с коренной породой, подвергая большую его часть воздействию теплой воды и тем самым ускоряя потерю льда.

“В прошлом ледяные щиты были защищены ванной с холодной водой, предотвращавшей их таяние”, - отмечает Сара Перки, которая сравнила это изменение в “циркуляции океана” с включением горячей воды.

Причина антарктического рейса CDR пока неясна, но исследователи предполагают, что это может быть сочетание естественного и антропогенного изменения климата, пишет New York Post.

В любом случае, это явление может вызвать катастрофические климатические последствия по всему миру.

“Южный океан играет ключевую роль в регулировании глобального накопления тепла и углерода, поэтому изменения в распределении тепла здесь имеют более широкие последствия для глобальной климатической системы”, - предупреждает автор исследования профессор Али Машайек из Кембриджского университета наук о Земле.

Климатические модели предполагают, что производство холодной, плотной воды в Антарктиде сократится, в результате чего более теплые приполярные глубоководные воды будут подтягиваться к континенту, чтобы занять пространство, оставшееся после сокращения запасов холодной воды.

Эти изменения в системе теплоснабжения глубоководных районов моря могут также повлиять на ключевые океанские течения. Сочетание более высоких температур воздуха и таяния льдов ослабляет и без того опасную атлантическую меридиональную циркуляцию (АМОС), - “конвейерную ленту океана”, которая направляет теплую воду к поверхности океана из тропиков в Северное полушарие.

Недавнее исследование показало, что к 2100 году AMOC снизится на 43-59%, что на 60% больше, чем предполагалось в прошлых прогнозах.

Если эта циркуляция полностью разрушится, это может привести к катастрофическим последствиям, начиная от повышения уровня моря в Северной Америке и заканчивая засухой в Европе, что неизбежно приведет к нарушению как экосистем, так и мирового производства продовольствия, заключает New York Post.