Мошенники начали красть данные через поддельную Captcha

Мошенники начали чаще использовать схему с поддельной "капчей" для кражи данных пользователей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, злоумышленники используют доверие людей к привычной проверке Captcha, которая обычно не вызывает подозрений. Вместо стандартного выбора картинок или ввода текста пользователю предлагают выполнить дополнительные действия на устройстве.

Шейкин пояснил, что человеку могут предложить нажать определенные клавиши, открыть новое окно или подтвердить запуск программы. Формально это выглядит как часть проверки, однако на самом деле пользователь сам запускает вредоносный код. После этого мошенники получают доступ к данным на устройстве, включая пароли, аккаунты, банковскую информацию и другие персональные сведения.

Сенатор подчеркнул, что настоящая Captcha не требует выходить за пределы страницы, открывать дополнительные окна, запускать программы, копировать команды или использовать специальные сочетания клавиш. По его словам, если проверка предлагает подобные действия, речь идет не о Captcha, а о попытке заразить устройство. В таком случае он посоветовал сразу закрыть страницу и не выполнять никаких инструкций.

Шейкин добавил, что современные мошенники все чаще строят схемы не на страхе, а на доверии пользователей к знакомым цифровым действиям.