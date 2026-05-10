Ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось

Шельфовые ледники в Антарктиде, возможно, тают быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Communications. В публикации отмечается, что главное глобальное последствие заключается в ускорении повышения уровня моря.

"Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — сказал один из исследователей Цинь Чжоу.

Авторы работы предупреждают, что если антарктический шельф станет слабее или начнет разрушаться, то процесс может высвободить гигатонны льда, которые в данный момент удерживает своеобразный ледяной щит. Ученые предупреждают, что от гипотетического наводнения пострадают миллионы миллионы людей, так как отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на 58 метров.

Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, которые текут от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты. Эти ледники - продолжение наземных ледниковых покровов.