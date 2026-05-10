В России начнут строить первый частный космодром

Российская частная космическая компания Space Energy в текущем году планирует приступить к возведению собственного стартового комплекса в Приморском крае.

Новый транспортный узел получит название «Приморский», а первый старт разрабатываемой сверхлёгкой ракеты-носителя «Орбита» может состояться уже до конца года.

Генеральный директор Space Energy Георгий Емелин пояснил, что создание подобных объектов является актуальным трендом, в котором государство должно принимать активное участие.

По его словам, регион выбрали из-за выгодных баллистических характеристик, позволяющих эффективно выводить спутники и обеспечивать безопасное падение отработанных ступеней в море.

«Лучшее решение — собственный стартовый комплекс», — приводятся слова руководителя в сообщении.

