Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за ливня

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за приближающегося циклона. Сильный дождь накроет столицу и область в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

© Московский Комсомолец

По данным метеорологов, предупреждение будет действовать с 21:00 10 мая до 09:00 11 мая. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Подмосковье. Жителей просят соблюдать осторожность, а водителям советуют воздержаться от ночных поездок.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов тепла в столице и от 4 до 9 градусов выше нуля по области. Ветер восточного и юго-восточного направления достигнет 6–11 метров в секунду. Днем понедельник сохранится облачность с прояснениями, пройдет небольшой дождь, столбики термометров покажут 15–17 градусов в городе и 12–17 градусов в окрестностях.

Специалисты напоминают, что желтый цвет шкалы сигнализирует о потенциальной опасности для инфраструктуры. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не оставлять машины под старыми деревьями.