В WhatsApp* заработала платная подписка с новыми функциями

WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) начала развертывание платной подписки WhatsApp Plus для пользователей iOS после ограниченного бета-тестирования. Подписка позволяет персонализировать интерфейс мессенджера и открывает функции, сообщает WABetaInfo.

Подписка предоставляет доступ к эксклюзивным наборам стикеров с полноэкранными анимациями, которые будут отображаться даже у пользователей без подписки. Кроме того, WhatsApp Plus включает 18 акцентных цветов для интерфейса вместо стандартной зеленой темы, а также 14 альтернативных иконок приложения.

Помимо визуальных изменений пользователи получат расширенные настройки интерфейса и уведомлений. В частности, лимит закрепленных чатов увеличивается с трех до двадцати, а в приложение добавляются новые мелодии звонков и инструменты настройки тем, сигналов уведомлений и рингтонов для чатов.

Стоимость подписки в Европе составляет €2,49 в месяц. При этом цены могут различаться в зависимости от региона. В ряде стран пользователям также предлагается бесплатный пробный период сроком на одну неделю или месяц.

Подписка доступна только для обычных аккаунтов WhatsApp и не распространяется на пользователей WhatsApp Business.

Разработчики подчеркивают, что базовые функции мессенджера останутся бесплатными. Обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, публикация статусов и сквозное шифрование по-прежнему доступны всем пользователям без ограничений.

На текущем этапе подписка распространяется среди ограниченного числа пользователей iOS через актуальную версию приложения в App Store. Более широкий запуск ожидается в ближайшее время.