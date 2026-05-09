ChatGPT теперь предупредит близкого человека, если разговор «зайдет не в то русло»

OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию безопасности. Теперь взрослые пользователи могут указать «надёжного контакта». Этот человек получит уведомление, если система ИИ или «специально обученные специалисты» решат, что пользователь ведёт «опасные» разговоры.

© Ferra.ru

Пользователь старше 18 лет заходит в настройки ChatGPT, выбирает «надёжный контакт» (другого взрослого) и указывает его телефон или e-mail. Тот получает приглашение и в течение недели может согласиться. Если нет — можно предложить другому человеку.

После этого система отслеживает «тревожные» разговоры. При подозрении на опасность ChatGPT сообщает самому пользователю, что скоро может предупредить его близкого, и предлагает примеры фраз для разговора с человеком «по душам».

Оповещение придёт по почте, в SMS или в приложении. Там не будет переписки — только общая причина и совет связаться с человеком.