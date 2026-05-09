ChatGPT теперь предупредит близкого человека, если разговор «зайдет не в то русло»
OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию безопасности. Теперь взрослые пользователи могут указать «надёжного контакта». Этот человек получит уведомление, если система ИИ или «специально обученные специалисты» решат, что пользователь ведёт «опасные» разговоры.
Пользователь старше 18 лет заходит в настройки ChatGPT, выбирает «надёжный контакт» (другого взрослого) и указывает его телефон или e-mail. Тот получает приглашение и в течение недели может согласиться. Если нет — можно предложить другому человеку.
После этого система отслеживает «тревожные» разговоры. При подозрении на опасность ChatGPT сообщает самому пользователю, что скоро может предупредить его близкого, и предлагает примеры фраз для разговора с человеком «по душам».
Оповещение придёт по почте, в SMS или в приложении. Там не будет переписки — только общая причина и совет связаться с человеком.