«IT-армия Украины» заявила, что не будет атаковать Россию на майских праздниках

Объединение хактивистов и хакеров, выступающих против России в киберпространстве, «IT-армия Украины» объявила о перемирии на 9, 10 и 11 мая 2026 года. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале сообщества.

Решение «IT-армии Украины» напрямую связано с заявлением о перемирии, объявленном президентом Украины Владимиром Зеленским: 8 мая он объявил о прекращении огня с 9 по 11 мая ради обмена пленными.

«Друзья, президент подтвердил прекращение огня на 9, 10 и 11 мая. Поэтому IT-армия будет действовать ответственно и в соответствии с позицией государства», – гласит заявление «IT-армии Украины».

Там также заявили, что в случае нарушения режима прекращения огня и принятия решения о возобновлении активных действий, они будут готовы возобновить работу. До тех пор объединение решило «держать оборону».

«IT-армия Украины» – это масштабное объединение, которое с февраля 2022 года координирует регулярные кибератаки на российскую инфраструктуру. За время своей деятельности группировка осуществила DDoS-атаки на тысячи цифровых ресурсов, целенаправленно нарушая работу государственных, коммерческих и бытовых сервисов в России.