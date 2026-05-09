В AliExpress назвали самые продаваемые наушники в России

Лидером продаж среди TWS-наушников в России за первый квартал 2026 года стала модель Realme Buds Air 7 Pro, а в категории полноразмерных моделей первое место заняли Ugreen HiTune Studio Pro. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета AliExpress СНГ, копия которого имеется в распоряжении редакции.

По данным аналитиков, в первом квартале спрос был сосредоточен преимущественно в среднем и бюджетном сегментах. Средняя стоимость моделей из рейтингов составила от 950 до 4400 рублей. Покупатели все чаще выбирают устройства с активным шумоподавлением, поддержкой Hi-Res Audio по Bluetooth и автономностью свыше 30 часов.

В категории TWS-наушников первое место заняли Realme Buds Air 7 Pro с двойным драйвером, активным шумоподавлением до 53 дБ, поддержкой LHDC 5.0 и временем работы до 48 часов с кейсом. Второе место досталось Realme Buds Air 8, которые получили шумоподавление до 55 дБ и автономность до 58 часов. В пятерку также вошли Soundcore K20i, Lenovo LE302 и Xiaomi Redmi Buds 8 Pro.

Среди полноразмерных моделей лидером стали Ugreen HiTune Studio Pro с автономностью до 120 часов, поддержкой LDAC и шумоподавлением до 48 дБ. Следом расположились Ugreen HiTune Max5c, Baseus EH10 NC, FiiO EH11 и Baseus Bowie D05.

В AliExpress отметили, что пользователи в странах СНГ чаще выбирают устройства китайских брендов, которые либо слабо представлены на локальном рынке, либо появляются за рубежом раньше официального релиза.