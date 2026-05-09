В скафандрах российских космонавтов «Орлан» предложили «убрать» пятый палец

Убрать пятый палец в перчатках будущих российских скафандров серии «Орлан» предложили специалисты НИИ Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Доклад об этом был сделан на Научно-технической конференции, прошедшей не так давно на НПП «Звезда».

Как известно, космонавтов готовят к выходу в открытый космос еще на Земле, в так называемой гидролаборатории Центра подготовки космонавтов, которая представляет собой глубокий бассейн, в который помещен макет космической станции. Для этого испытатели и космонавты используют специальный водный вариант скафандра «Орлан-ГН», в котором при избыточном давлении, сравнимым с условиями в реальной внекорабельной деятельности (ВКД) в космосе, проводят достаточно много времени.

Как сообщили специалисты ЦПК, в процессе многолетней эксплуатации таких скафандров и личном участии специалистов ЦПК в тренировках продолжительностью до 5 часов (в реальных космических условиях ВКД может длиться и дольше) были выявлены дискомфортные последствия для... мизинца.

Согласно выводам экспериментаторов, при длительной работе под давлением мышцы предплечья и кисти в скафандрах испытывают нарастающее утомление из-за постоянного усилия при сжимании перчатки. К концу 4-5 часа тренировки у космонавтов наблюдается резкое снижение работоспособности пальцев рук, причем, больше всего устает именно мизинец, обладающий меньшей мышечной массой, чем другие его собратья.

«По мере утомления, находясь с жесткой перчатке, мизинец утрачивает способность к полноценному сгибанию», – сообщили ученые в своем докладе. Но и это еще не все, – поскольку мизинец анатомически сухожилиями и мышцами связан с безымянным пальцем, то постепенно начинает страдать и он. «Это может приводить к комплексной потере силы хвата, – сообщают специалисты, – и неспособности выполнять дальнейшие операции».

Учитывая выявленную проблему, авторы доклада предложили внести конструктивные изменения в перчатки скафандра «Орлан», а именно, уйти от пятипалого варианта перчаток к четырехпалому, путем объединения безымянного пальца и мизинца в общей полости. Это снизит напряжение на мизинец, сообщили ученые.

Поскольку конференция проводилась на предприятии «Звезда», где и был разработан скафандр «Орлан», сразу после доклада его специалисты предложили участникам мероприятия провести реальную оценку предложенного варианта по объединению двух пальцев с использованием небольшой барокамеры и штатной перчатки от скафандра. Мизинец и безымянный пальцы испытатели зафиксировали вместе обычным скотчем и попробовали поработать ими в перчатке под давлением.

В итоге мнения на счет удобства четырехпалого варианта кардинально разделились.

Кстати, опрошенный «МК» один из космонавтов, за плечами которого не один выход в открытый космос, сообщил, что вообще удивлен предложению специалистов Центра подготовки космонавтов, сославшись на то, что никогда раньше не испытывал проблем с пятью работающими пальцами в перчатках скафандра. В дальнейшем вышеописанное предложение, видимо, потребует более широкого рассмотрения и оценки профессионалов.