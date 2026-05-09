В России проведут конкурс по созданию спутника для сверхнизкой орбиты

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы и Госкорпорация "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве для проведения технологического конкурса "Сверхнизкие орбиты". Документ предусматривает совместную работу по формированию нормативной базы, привлечению команд для участия в конкурсе и содействию в финансировании мероприятий в рамках конкурса, сообщает ProКосмос.

© Российская Газета

Участникам конкурса предстоит спроектировать спутник для сверхнизкой околоземной орбиты с высотой 100 - 280 км над поверхностью Земли. Малый космический аппарат должен стабильно функционировать в течение месяца в условиях открытого космоса и продемонстрировать потенциал для предоставления коммерчески востребованных услуг: ДЗЗ, связь, навигация.

По словам генерального директора Фонда НТИ Вадима Медведева, освоение сверхнизких околоземных орбит - это больше, чем просто технологическая задача. На сегодняшний день ни одной коммерчески устойчивой спутниковой группировки, работающей длительное время на высотах ниже 280 км, в мире не существует.

"По сути, конкурс - это создание технологического задела для первой в России, а возможно, и в глобальной истории орбитальной группировки на высоте ниже 280 километров. Такие спутники превращаются в ценный, но ограниченный ресурс, за разработку которых идет острая конкуренция во всем мире. Способность предложить устойчивую, экономически эффективную услугу - приоритет техконкурса", - подчеркнул Вадим Медведев.

Четыре конкурса на выполнение отдельных заданий и финальный конкурс пройдут с 2026 по 2028 год включительно, победители получат денежные премии. Общий призовой фонд техконкурса составляет 780 млн рублей.

Как отмечают специалисты, освоение сверхнизких орбит получило новые драйверы: прогресс в двигательных установках и появление обтекаемых спутниковых форм. Тот, кто добьется продолжительного существования аппарата на такой высоте, сделает первый шаг к созданию дешевых и эффективных орбитальных группировок.

В 2026 году участникам предстоит спроектировать облик космического аппарата, провести испытания основного двигателя, смоделировать аэродинамику и определить расчетное время на орбите.

Из досье "РГ"

Сверхнизкие орбиты - околоземные орбиты, расположенные между атмосферой и низкими околоземными орбитами, с высотой 100-280 км над поверхностью Земли.

Более низкая орбита обеспечивает ряд преимуществ: лучшее разрешение снимков дистанционного зондирования Земли при сопоставимой оптике, меньшие необходимые мощности для обеспечения связи, ниже задержки сигнала, более высокий уровень защиты от радиации магнитосферой Земли, а также - меньшая стоимость выведения за счет более низкой высоты в случае отработки эффективного метода доставки на целевую орбиту.