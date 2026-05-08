Астроном рассказал, как увидеть майский звездопад

Учёный Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что в ночь на 10 мая жители России смогут наблюдать метеорный поток Эта-Лириды.

В беседе с URA.RU он отметил, что пик активности звездопада придётся на предрассветные часы. По словам учёного, при ясной погоде можно будет увидеть до семи метеоров в час.

«Наблюдения лучше всего проводить в предрассветные часы 10 мая, когда радиант наиболее высоко поднимается над горизонтом, а лишний свет от города не мешает обзору», — пояснил Бурмистров.

Эксперт добавил, что для наблюдения не потребуется специальное оборудование, однако важно выбрать место вдали от городской засветки и дать глазам привыкнуть к темноте в течение 20 — 30 минут.

Ранее почётный доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков заявил, что пик активности метеорного потока Майские Аквариды придётся на 6 мая.