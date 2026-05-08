Российский ученый раскрыл, какие файлы об НЛО рассекретил Пентагон

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью для Национальной службы новостей прокомментировал опубликованные Пентагоном материалы, связанные с неопознанными летающими объектами (НЛО). По его мнению, в этих архивах вряд ли содержатся неопровержимые доказательства существования внеземной жизни.

В обнародованных документах представлены десятки фотографий и видеозаписей с загадочными объектами, которые так и не были идентифицированы. Петрукович отметил, что в России к теме НЛО всегда проявляли большой интерес, и наверняка найдётся немало специалистов, желающих детально изучить эти материалы.

По его словам, ожидать здесь каких-то больших сюрпризов не стоит. Эксперт считает, что, скорее всего, речь идёт о каких-то непонятных явлениях, которые были зафиксированы военными и нашли отражение в официальных документах и протоколах. Но это, вряд ли 100-процентные доказательства существования инопланетной жизни — скорее, сложные явления, которые пока не удаётся полностью объяснить.

Кроме того, ученый высказал мнение, что в США тему НЛО могли поднять по политическим причинам: чтобы на фоне сложной мировой обстановки подарить обществу позитивные эмоции и привлечь дополнительное внимание к президенту Дональду Трампу.

Ранее Пентагон рассекретил и опубликовал крупный архив материалов, посвящённых неопознанным летающим объектам и неопознанным аномальным явлениям (UAP). В открытый доступ было выложено 162 файла, среди которых видеозаписи странных объектов, снятых в небе над Грецией, Ираком, Японией, ОАЭ, США, Африкой и другими регионами.

В Пентагоне подчеркнули, что эти материалы долгое время были засекречены и подпитывали спекуляции о природе наблюдавшихся явлений. Правительство США не может сделать окончательный вывод о происхождении этих объектов. Публикация стала частью инициативы администрации президента Дональда Трампа по раскрытию данных об «инопланетной и внеземной жизни».

Министр обороны США Пит Хегсет отметил:

«Эти файлы, скрытые за грифами секретности, давно подпитывали оправданные спекуляции — и пришло время американскому народу увидеть их самим».

Также стало известно, что в архивах покойного начальника отдела кибербезопасности Лос-Аламосской национальной лаборатории содержатся документы, свидетельствующие о том, что правительство США десятилетиями тайно проводило эксперименты, связанные с НЛО. Эти материалы стали достоянием общественности благодаря журналистским расследованиям и документальному фильму «Спящий пёс».