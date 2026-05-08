Ученые описали уникальный состав воды межзвездной кометы 3I/ATLAS

Ученые Мичиганского университета выяснили, что в межзвездной комете 3I/ATLAS содержание дейтерия в воде примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы, и в 40 раз выше, чем в земных океанах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily.

По словам ведущего автора Луиса Саласара Манцано, условия формирования Солнечной системы существенно отличаются от того, как эволюционировали планетные системы в других уголках Галактики.

Комета 3I/ATLAS — третий подтвержденный межзвездный объект, попавший в Солнечную систему. В отличие от предыдущих, ее обнаружили достаточно рано, чтобы успеть детально изучить. Первые признаки газовыделения зафиксировали в обсерватории MDM в Аризоне, затем подключили телескопы ALMA в Чили.

Дейтерий — изотоп водорода с лишним нейтроном в ядре. Его доля в воде служит химическим отпечатком условий формирования объекта: чем холоднее и темнее среда, тем выше соотношение. В 3I/ATLAS этот показатель оказался на порядки выше всего, что раньше находили в нашей системе.

Соруководитель исследования Тереза Панеке-Карреньо назвала это первым успешным химическим анализом воды в межзвездном объекте. По ее словам, открытие доказывает, что условия зарождения Солнечной системы не типичны для всей Галактики.

Авторы отмечают, что с появлением более мощных обсерваторий число обнаруживаемых межзвездных объектов будет расти. Панеке-Карреньо предупредила о необходимости сохранять темное небо — только при минимальной световой засветке можно выявить тусклые объекты на ранней стадии.

Ранее другая группа астрономов установила, что комета 3I/ATLAS содержит необычное сочетание метанола и цианистого водорода, что также указывает на ее формирование в условиях, отличных от типичных для нашей системы.