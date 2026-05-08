Тысячи видов растений оказались под угрозой исчезновения

Исследование, опубликованное в журнале Science рисует масштабный сценарий будущего для растений: к концу XXI века значительная часть видов может потерять привычные ареалы или вовсе исчезнуть из-за изменения климата.

Растения и пределы «переселения»

Ученые попытались ответить на простой вопрос: смогут ли растения «успевать» за изменением климата, перемещаясь в более подходящие зоны. Для этого использовали данные почти по 68 тысячам видов — это около 18% мировой флоры — и смоделировали их распространение до 2100 года с учетом разных сценариев выбросов и климатических изменений.

Результат оказался жестким: от 7% до 16% изученных видов могут потерять более 90% своего ареала. И ключевая причина, как подчеркивают авторы, не в скорости адаптации к новым условиях, а в исчезновении этих самых условий обитания.

Ведущий автор исследования Сяоли Дун отмечает:

«Мы обнаружили, что причиной вымирания является не то, что растения распространяются недостаточно быстро. Причина в том, что к концу столетия большая часть подходящей среды обитания исчезнет. Если нашим приоритетом является снижение темпов вымирания видов растений, то агрессивное сокращение выбросов будет гораздо важнее, чем другие действия».

Где риски выше всего

Наиболее уязвимыми зонами названы Южная Европа, запад США и южная Австралия. Там прогнозируется резкое сокращение подходящих экосистем.

Под угрозой оказываются не только редкие виды, но и биологически значимые группы. Среди них — Selaginella в Калифорнии, одна из древнейших линий сосудистых растений (более 400 млн лет), а также эвкалипты в Австралии, формирующие до трех четвертей лесных сообществ и играющие важную роль в экосистемах, экономике и культурах коренных народов.

Кроме того, под угрозой исчезновения находятся некоторые виды баобабов, отдельные орхидеи, а также виды секвойи и сосе, отдельные виды магнолий и рододендроны.

Перераспределение вместо исчезновения

Несмотря на тревожные прогнозы, модель показывает и противоположную тенденцию. По мере смещения ареалов примерно на 28% поверхности Земли локальное разнообразие растений может даже увеличиться. Это связано с тем, что виды начинают «накладываться» друг на друга в новых регионах.

Наибольший рост разнообразия ожидается во влажных зонах и регионах с увеличением осадков — восток США, Индия, Юго-Восточная Азия и часть Южной Америки. В то же время запад США, значительная часть Европы и Австралия, напротив, могут столкнуться с потерей видового богатства.

Новая экология и непредсказуемые контакты

По словам исследователей, речь идет не просто о перемещении растений, а о глобальной перестройке экосистем.

Сяоли Дун подчеркивает:

«Все изменится, и нам придется адаптироваться. Некоторые из этих видов встретятся впервые. Мы увидим новые формы взаимодействия. Результат этого трудно предсказать».

Фактически, привычные экологические сообщества могут распадаться и собираться заново в других конфигурациях, что усложняет прогнозирование последствий.

Что можно сделать

Авторы считают, что ключевая роль в смягчении последствий принадлежит не столько переселению видов, сколько сохранению среды обитания. Важными инструментами названы банки семян, ботанические сады и климатические «убежища» — территории, где виды могут сохраняться даже при изменении условий. Дополнительно подчеркивается необходимость защиты экосистем, которые станут «приемниками» для мигрирующих видов.