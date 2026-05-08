Постоянную подзарядку телефона назвали вредной

Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский назвал постоянную подзарядку телефона вредной для устройства, передает его слова RT.

Он объяснил, что аккумуляторы смартфонов наиболее чувствительны к предельным значениям заряда — 0 и 100 процентов.

«Если смартфон всю ночь или целый день заряжается, оставаясь на отметке 100 процентов, химическая структура батареи постепенно разрушается», — предупредил он.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора телефона, он призвал использовать умные функции, оптимизированную зарядку и режим защиты аккумулятора.

«В идеале заряжайте телефон, когда зарядка достигла 20 процентов, и выключайте на 80 процентах. Во время зарядки не используйте тяжелые для смартфона программы, чтобы он не перегревался», — заключил эксперт.

Ранее журналисты ZDNet назвали способы предупреждения и защиты от возгорания и взрыва смартфона. Специалисты отметили, что аккумулятор — самая опасная деталь смартфона и других гаджетов.