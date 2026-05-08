Ученые проверили, сможет ли человек летать, если у него появятся крылья

В комиксах Marvel Уоррен Уоррингтон III, более известный как Ангел из «Людей Икс», взмывает в небо на огромных белых крыльях. Пока биологическая эволюция не торопится наделять людей подобными способностями, технологии виртуальной реальности (VR) уже сегодня позволяют нам почувствовать, что значит быть крылатым существом.

Новое исследование от ученых из Пекинского университета, опубликованное в Cell Reports, доказывает: человеческий мозг обладает достаточной пластичностью, чтобы «интегрировать» инородные конечности в свой образ тела.

Полет во сне и наяву

Идея проекта родилась из детской мечты когнитивного нейробиолога Янчао Би, которая всегда хотела летать. Вместе с коллегой Куньлинем Вэем, экспертом по моторному контролю, она решила выяснить: сможет ли человек освоить механику полета в VR и как на это отреагирует его мозг?

Для эксперимента нейробиолог Иян Цай разработала недельную программу тренировок, основанную на биомеханике птичьего полета. 25 добровольцев, надев VR-шлемы и датчики движения, видели в виртуальном зеркале свои новые «тела» — птицеподобные фигуры с огромными рыжими крыльями.

Как приручить крылья

Управление было интуитивным, но требовало сноровки: когда участники вращали запястьями или взмахивали руками, виртуальные крылья повторяли эти движения. Программа обучения включала в себя:

отбивание падающих воздушных шаров взмахами крыльев;

удержание равновесия в воздухе над крутыми обрывами;

маневрирование и пролет через кольца в небе.

По словам исследователей, прогресс был очевиден: кто-то освоил полет с первой попытки, другим потребовалось несколько сессий, но к концу недели все участники уверенно чувствовали себя в небе.

Перепрошивка мозга

Самые интересные результаты показало сканирование мозга после завершения курса. Ученые сфокусировались на зрительной коре — области, которая обычно реагирует на изображения частей человеческого тела. Оказалось, что после тренировок эта зона начала активно откликаться на фотографии крыльев.

Более того, нейронная активность при взгляде на крылья стала поразительно похожа на ту, что возникает при взгляде на собственные руки. Мозг фактически стер границу между биологическим телом и цифровым «протезом», приняв крылья как «свои».

Будущее киборгизации

«Это исследование наглядно демонстрирует, насколько пластичен наш разум. Если мозг способен принять нечто настолько чужеродное, как крылья, значит, в будущем мы сможем эффективно использовать любые технологические улучшения — от дополнительных манипуляторов до экзоскелетов», — отмечает в интервью Science news Джейн Аспелл, нейробиолог из Университета Раскин (Великобритания).

Авторы работы подчеркивают: опыт в VR дает не просто абстрактное знание, а меняет само восприятие реальности. В эпоху, когда люди проводят все больше времени в виртуальных мирах, понимание того, как это трансформирует нашу биологию, становится критически важным.