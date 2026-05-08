В Samsung объявили о разработке первой в мире системы, способной предсказать вероятность обморока на основе данных с умных часов. Об этом сообщается на сайте Samsung Newsroom.

В клиническом исследовании с участием 132 пациентов в больнице Университета Чунан использовались часы Samsung Galaxy Watch6. На их базе была создана система предупреждения в реальном времени, которая анализирует биосигналы частоты сердечных сокращений владельца.

В сообщении утверждается, что система смогла предсказывать приближающиеся обмороки - по-научному называемые вазовагальными синкопами - за пять минут до их начала с точностью более 80 процентов.

«Нередко пациенты с обмороками получают травмы при падении, а в исключительных случаях сталкиваются с тяжелыми повреждениями вроде переломов или кровоизлияний в мозг», - отметил профессор Джунхван Чо из отделения кардиологии больницы, руководивший исследованием.

По его словам, раннее предупреждение с помощью этой технологии даст пациентам время на то, чтобы принять безопасное положение или позвать на помощь. Это должно «радикально снизить риск получения вторичных травм».

Исследователи использовали фотоплетизмографический датчик (PPG) на часах Galaxy Watch 6 для сбора данных о вариабельности сердечного ритма пациентов. Затем эти данные обрабатывались алгоритмом искусственного интеллекта, чтобы определить, не приближается ли обморок.

Фотоплетизмографический датчик - оптический пульсометр в формате датчика со светодиодами на обратной стороне часов. Он просвечивает кожу и «смотрит», как пульсирует кровь в сосудах.

Это первый случай, когда обычные коммерческие умные часы успешно послужили базой для системы раннего прогнозирования потери сознания, пишет The Independent. Samsung планирует внедрить эти функции мониторинга здоровья в свои умные часы и другие носимые устройства.