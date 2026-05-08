В Бельгии нашли кошелек с римскими монетами разных эпох

Исследование, опубликованное в журнале Britannia (2026), пересматривает находку из позднеримского некрополя Оуденбурга (Бельгия).

В могиле A-104 археологи обнаружили не «клад» в привычном смысле, а кошелек с разнородным содержимым, которое может отражать переход от римской денежной системы к более гибким формам обмена в северо-западной Европе начала V века.

Могила в пограничной крепости

Оуденбург располагался на стратегическом участке побережья Северного моря и входил в систему обороны так называемого Саксонского берега. Фортификация существовала с конца II века, была перестроена в III и сохраняла значение при Константине, пока к рубежу IV–V веков римский контроль в регионе не начал ослабевать.

Погребение A-104 относится примерно к периоду 388–430 годов н.э., что подтверждается монетой Валентиниана II, отчеканенной в Арле. Человек был похоронен с поясом, арбалетной фибулой, ножом, сосудами и кошельком, закрепленным на поясе — то есть как часть повседневного снаряжения, а не как отдельный ритуальный дар.

Содержимое кошелька

Внутри находились не ценности в привычном понимании. Среди находок — несколько бронзовых монет, фрагменты изделий из медных сплавов, кремни, элементы огнива и обломки металлической фурнитуры.

Особый интерес вызывают монеты разных эпох. Самая поздняя относится к концу IV века, тогда как другие были отчеканены при Траяне и Адриане — более чем за два столетия до захоронения. Это дупондии и сестерции I–II веков н.э.

Факт их совместного присутствия показывает, что старые монеты он носил не случайно. По крайней мере часть из них явно циркулировала как материальный ресурс.

Старые деньги и новая реальность

Ключевой вопрос — зачем носить монеты, утратившие актуальность как деньги?

Одна из версий связана с символической ценностью: римские монеты сохраняли портрет императора и могли обозначать связь с прежней системой власти. Но исследователи предлагают и более практичное объяснение.

После 400 года н.э. регулярный приток бронзовой монеты в регион прекратился. Золото и серебро оставались в обращении, но были непригодны для мелких расчетов. В таких условиях возрастает роль «неформальных» эквивалентов — металла по весу.

Когда металл важнее монеты

В кошельке присутствовали и намеренно сломанные металлические детали — так называемая хакбронза. Подобные материалы могли использоваться для переплавки или обмена по массе. Анализ веса содержимого показал, что совокупность монет и фрагментов близка к определенным римским весовым стандартам. Авторы подчеркивают, что это не доказательство строгой системы расчетов, но закономерность выглядит значимой.

Переход без «обвала системы»

Наиболее важный вывод исследования — отсутствие резкой экономической границы между «Римом» и «после Рима».

Материалы из Оуденбурга показывают постепенную адаптацию. Люди продолжали использовать старые монеты, комбинировали их с металлическим ломом и, вероятно, ориентировались не на номинал, а на физическую ценность.

Кошелек из могилы A-104 показывает не исчезновение римской экономики, а то, как она постепенно менялась на местах. Обычные расчеты и обмен продолжали работать даже после того, как централизованная система перестала быть устойчивой.