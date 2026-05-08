Апрель 2026 года на Земле оказался одним из самых теплых

Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Европейская климатическая служба Copernicus.

Теплее были только показатели в аналогичных месяцах 2024 и 2025 годов. Средняя температура приземного воздуха в апреле 2026 года составила 14,89 градуса по Цельсию, что на 1,43 градуса выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

В течение апреля среднесуточная температура поверхности моря достигла второго наивысшего значения за всю историю наблюдений — 21 градус Цельсия. Рекордной температура была в 2024 году. В Европе средняя температура апреля — 8,88 градуса — превысила норму на 0,5 градуса, оказавшись таким образом на десятом месте. При этом погода разнилась по регионам: на большей части юго-западной Европы она значительно превышала средние значения, а в Испании апрель стал самым теплым за всю историю наблюдений. Восточная Европа, напротив, переживала более холодную, чем обычно, погоду.

По словам руководителя стратегического направления по климату Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Саманты Берджесс, прошедший апрель подтверждает явные признаки устойчивого глобального потепления.

Месяц отметился не только жарой, но экстремальными погодными явлениями. Тихий океан настигали тропические циклоны, наводнения и оползни случались на Аравийском полуострове, в Иране, Афганистане и Сирии, а засуха — в южной Африке. В Западной и Центральной Европе преобладали засушливые условия, тогда как восточные и юго-восточные и юго-восточные регионы континента столкнулись с осадками выше нормы.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев предсказал, что в ближайшие годы климатическая ситуация в мире будет только ухудшаться — аномальные погодные явления станут еще более частыми и интенсивными.