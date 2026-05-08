Пользователи Windows нашли способ отключить автозагрузку ИИ в Chrome

Пользователи Windows 11 могут отключить автоматическую загрузку локальных ИИ-моделей в Google Chrome и Microsoft Edge через настройку реестра. Новый метод стал актуален после сообщений о том, что Chrome автоматически скачивает ИИ-модели объёмом до 4 ГБ без явного согласия пользователя.

У Edge, который тоже основан на Chromium, есть похожий механизм. Для управления им Microsoft добавила политику GenAILocalFoundationalModelSettings. Она предназначена в первую очередь для организаций, но может пригодиться и обычным пользователям Windows 11 Pro.

Если политика включена в режиме Allowed (0), браузер может автоматически загружать и использовать локальную ИИ-модель для обработки запросов на устройстве. Если установить значение Disallowed (1), загрузка будет запрещена, а уже скачанная модель должна быть удалена с устройства.

Для Edge параметр можно прописать в ветке реестра:

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge

Для Chrome:

HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome

В обоих случаях нужно создать или изменить параметр GenAILocalFoundationalModelSettings и установить значение 1.

Через командную строку это выглядит так:

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge" /v "GenAILocalFoundationalModelSettings" /t REG_DWORD /d 1 /f

Для Chrome:

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v "GenAILocalFoundationalModelSettings" /t REG_DWORD /d 1 /f

Интересный момент: политика поддерживает динамическое обновление, то есть администраторам не обязательно перезапускать браузер после изменения настройки.

Если параметр не задан, Chrome версии 147 и новее должен по умолчанию автоматически скачивать и использовать модель. В Edge поведение пока отличается. Поддержка политики заявлена для Windows 11 и macOS начиная с Edge 132, а для Android — с версии 147. iOS пока не поддерживается.