Популярная нейросеть начала массово блокировать россиян

Несколько сотен российских пользователей лишились своих аккаунтов в нейросети Claude. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, в связи с блокировками россиянам возвращают деньги за подписку на сервис. Официально этот искусственный интеллект недоступен в России, однако люди находили способы обхода ограничений.

Как предположил эксперт по AI Дмитрий Антипов, именно нелегальная схема подключения и стала причиной масштабных блокировок.

— Вероятно, (компания — прим. «ВМ») Anthropic проводит эксперименты по внутренней оптимизации. Ужесточение верификационных проверок для любых неподтвержденных аккаунтов может быть их частью, — говорится в публикации.

Ранее Минцифры предложило законопроект о регулировании искусственного интеллекта, согласно которому трансграничные технологии ИИ в России могут ограничиваться или запрещаться в случаях, предусмотренных законодательством. Старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков пояснил, что к таким моделям относятся ChatGPT, Claude и Gemini, которые передают данные россиян за рубеж, тогда как Qwen или DeepSeek можно доработать для работы внутри страны.