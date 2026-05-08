В Китае сделали важное открытие о древних людях ледникового периода

Ученые в центральном Китае уже больше десяти лет изучают археологический памятник Линцзин. На этой древней стоянке ранние люди разделывали животных и изготавливали сложные каменные орудия. Новый анализ показал, что орудия были сделаны примерно 146 000 лет назад, в разгар ледникового периода. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Human Evolution.

© naukatv.ru

Это открытие меняет привычные представления о том, когда и при каких условиях у древних людей появлялось сложное технологическое мышление.

Тяжелые времена рождают инновации

«Люди часто представляют себе творчество как нечто, процветающее в благоприятные времена. Но открытие того, что эти каменные орудия были изготовлены во время сурового ледникового периода, говорит совсем другое. Тяжелые времена могут заставить нас адаптироваться», — говорит Ючао Чжао, ведущий автор статьи и помощник куратора восточноазиатской археологии в Полевом музее Чикаго

На стоянке Линцзин жили представители вида Homo juluensis. Это были родственники современных людей с очень большим размером мозга. Они сочетали в себе черты архаичных людей Восточной Азии и некоторые особенности неандертальцев Европы.

Как именно делали орудия

Археологи обнаружили дисковидные каменные ядра, которые изготавливались сложным и продуманным способом. Древние мастера били мелкими камнями по крупным ядрам, чтобы получить нужные формы.

Некоторые ядра обрабатывали равномерно с обеих сторон. Другие имели четкую асимметричную структуру: одну сторону специально готовили как платформу для ударов, а другую — для снятия острых и удобных отщепов. Это требовало умения мыслить в трех измерениях, планировать последовательность действий и точно контролировать углы ударов.

«Это было не простое производство чешуек, а технология, требующая планирования, точности и глубокого понимания свойств камня и механики разрушения», — подчеркивает Ючао Чжао.

Такая технология показывает удивительное сходство с орудиями среднего палеолита, которые раньше ассоциировали в основном с неандертальцами в Европе и ранними Homo sapiens в Африке.

Точный возраст определили по кристаллам кальцита

Раньше возраст стоянки оценивали примерно в 126 000 лет. Новую, более точную датировку получили благодаря кристаллам кальцита, которые выросли внутри кости животного (скорее всего, оленя). Эти кристаллы содержат уран, который медленно распадается на торий. Измерив соотношение урана и тория, ученые определили реальный возраст — около 146 000 лет.

«Кристаллы кальцита внутри кости действовали как естественные часы, позволяя нам уточнить возраст этого места», — объясняет Чжао.

Таким образом, орудия были изготовлены во время холодного ледникового периода, а не в теплое межледниковье, как считалось ранее.

Важность открытия

До сих пор многие археологи полагали, что в Восточной Азии в конце среднего плейстоцена (300–120 тысяч лет назад) люди заметно отставали в технологиях от своих современников в Европе и Африке. Находки в Линцзине показывают обратное: даже в суровых условиях ледникового периода Homo juluensis обладали высоким уровнем когнитивных способностей и сложными техническими навыками.