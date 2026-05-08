Появились подробности о разработке AirPods Pro с камерами

Apple завершает разработку новых AirPods Pro с встроенными камерами и функциями искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, устройство уже находится на продвинутой стадии тестирования, а дизайн и набор возможностей практически утверждены. По данным источников, массовое производство может начаться в ближайшее время.

Ожидается, что новые AirPods Pro будут оснащены камерами, которые смогут передавать визуальную информацию о происходящем вокруг пользователя голосовому помощнику Siri. При этом камеры не предназначены для съемки фото или видео и будут использоваться исключительно для работы ИИ-функций. Во время передачи данных Siri на наушниках будет загораться специальный светодиодный индикатор.

По данным Bloomberg, Apple хочет реализовать сценарии, при которых пользователь сможет посмотреть на предмет и задать Siri вопрос о нем, аналогично загрузке изображений в чат-ботах. Также камеры могут использоваться для создания напоминаний на основе окружающей обстановки и для более точной навигации с пошаговыми подсказками.

Сообщается, что приложение Camera в iOS 27 получит отдельный режим Siri с поддержкой Visual Intelligence. Кроме прочего, с его помощью пользователи смогут сканировать этикетки продуктов для подсчета калорий.

Изначально Apple рассчитывала выпустить новые AirPods Pro в первой половине 2026 года, однако запуск был отложен из-за неготовности новой версии Siri с расширенными ИИ-возможностями. Сейчас компания планирует представить обновлённого голосового помощника вместе с iOS 27, macOS 27 и iPadOS 27 в сентябре, и в этот же период могут дебютировать новые наушники.

При этом окончательное название устройства пока неизвестно. По слухам, Apple не собирается использовать бренд AirPods Pro 4. Вместо этого новинка может выйти под названием AirPods Ultra.