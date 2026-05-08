В России изучают возможность заменить второго пилота в самолете ИИ

В Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС) изучают возможность замены второго пилота на борту самолета с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из ведущих специалистов института по беспилотным авиационным системам Андрей Попов.

По словам эксперта, исследования в этом направлении уже ведутся. Основная идея — дальнейшая автоматизация кабины воздушного судна. Попов напомнил, что автопилот давно позволяет вести лайнер в автоматическом режиме, а развитие ИИ должно сделать реальностью пилотирование без участия второго члена экипажа.

Фактически уже сегодня, отметил он, экипаж гражданского самолета вмешивается в ручное управление лишь на этапах взлета и посадки, а в остальном все операции может выполнять автоматика.

«Большинство остальных функций могут быть автоматизированы или уже сегодня их может выполнять ИИ», — подчеркнул Попов.

При этом он добавил, что безопасность в авиации остается приоритетом. И здесь возникает резонный вопрос: как действовать, если командиру корабля вдруг станет плохо? Над решением этой проблемы в ГосНИАС тоже работают, разрабатываются несколько алгоритмов действий, и, как заверил эксперт, решение обязательно будет найдено.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что уже в ближайшем будущем нейросети смогут заменить специалистов бухгалтерии, которые делают в основном рутинную и стандартную работу. Спикер отметила, что алгоритмы ИИ уже сейчас успешно справляются со сбором первичной документации и простыми операциями. Однако, по словам Лоиковой, полностью заменить профессионалов ИИ пока не может. Сложные задачи, требующие аналитического мышления, стратегического планирования, оптимизации налогов и учета контекста, остаются за человеком. HR-специалист добавила, что, скорее всего, будущее бухгалтерии — это сотрудничество человека и ИИ, где искусственный интеллект станет мощным помощником, а не заменой профессионала.