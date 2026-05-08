Apple AirTag получат безопасные для проглатывания батарейки

Компания Energizer представила новые литиевые батарейки Ultimate Child Shield формата CR2032, которые используются в трекерах Apple AirTag. Производитель заявляет, что такие элементы питания не вызывают ожогов при проглатывании и оснащены дополнительными средствами защиты для детей. Об этом сообщает издание MacRumors.

По данным компании, батарейки получили специальное покрытие, которое окрашивает рот в синий цвет при контакте со слюной, позволяя взрослым быстрее заметить факт проглатывания. Кроме того, элементы питания имеют горькое покрытие, которое должно отпугнуть ребенка от попытки проглотить батарейку.

Тема безопасности батареек AirTag обсуждается с момента выхода устройства в 2021 году. Тогда один из австралийских ритейлеров временно прекратил продажи трекеров, посчитав механизм открытия корпуса недостаточно безопасным для детей. Несмотря на то что Apple заявляла о соответствии конструкции международным стандартам, австралийский регулятор ACCC рекомендовал хранить AirTag вне доступа детей.

Позднее в США Apple добавила предупреждения на упаковку AirTag и в приложение Find My о рисках, связанных с проглатыванием батареек-таблеток. Такие меры появились после принятия закона Reese's Law, названного в память о ребенке, погибшем в 2020 году после проглатывания батарейки из пульта дистанционного управления.

В Apple ранее также предупреждали, что батарейки с защитным покрытием могут работать с AirTag нестабильно из-за особенностей расположения контактов. Новые элементы питания Energizer уже поступили в продажу в США.