Эксперт объяснил, опасно ли круглосуточно заряжать ноутбук

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев заявил, что современные ноутбуки можно постоянно держать подключёнными к сети без серьёзного риска для устройства.

В беседе с «Татар-информ» он отметил, что встроенная электроника самостоятельно контролирует работу аккумулятора и предотвращает перегрев.

«После достижения 100% зарядка отключается», — пояснил Парфентьев, говоря о механизмах защиты современных устройств.

По словам IT-специалиста, проблемы чаще возникают у старых моделей ноутбуков, где постоянное подключение к сети может ускорять износ батареи.

