В Турции нашли римскую мозаику с древнегреческой надписью

На севере Турции найдена мозаика римской эпохи, которую археологи сравнивают со знаменитой «Девочкой-цыганкой» в Музее мозаики Зевгмы, пишет Daily Sabah.

Уникальный объект обнаружили черные копатели в виноградном саду в городе Зиле провинции Токат. Специалисты успели спасти находку.

Мозаика, датируемая II веком нашей эры, содержит древнегреческую надпись ΤΡΥΦΗ, что означает «роскошь» или «изобилие». По словам ученых, она украшала пол важного общественного здания и свидетельствует об утонченном и зажиточном образе жизни.

Исследователи обращают внимание на высокий уровень мастерства исполнения и проводят параллели со знаменитой мозаикой «Девочка-цыганка» (также известной как «Гадалка» или «Печальная девушка»), которая выставлена в Музее мозаики Зевгмы на юго-востоке Турции. Находка сочетает сложные геометрические узоры с детализированными человеческими фигурами и выполнена с использованием передовых римских техник — opus vermiculatum и opus tessellatum.

Археолог Альпер Йылмаз из Университета Ондокуз Майыс отмечает, что женская фигура на мозаике олицетворяет процветание и роскошь. Это позволяет предположить, что само здание задумывалось как демонстрация богатства и высокого статуса владельца.

Открытие подчеркивает историческую значимость Зиле. Именно здесь Юлий Цезарь после решительной победы в 47 году до н. э. произнес свою знаменитую фразу Veni, vidi, vici — «Пришел, увидел, победил».

После полноценных раскопок, реставрации и экспонирования эта мозаика способна заметно поднять туристическую привлекательность региона. Токат, и без того богатый археологическим наследием разных эпох, может пережить возрождение как центр культурного туризма.