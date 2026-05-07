Стало известно, где находится межзвездная комета 3I/ATLAS

Крупнейшие телескопы Земли практически перестали фиксировать полет межзвездного объекта 3I/ATLAS, нередко называемого «космическим кораблем» и «угрозой человечеству», пишут «Аргументы и факты».

Журналисты уточнили, что данные о комете вносились в международный каталог наблюдений COBS. В марте астрономы сделали 40 записей, в апреле — только 6, последняя из них была сделала 13 апреля.

По данным специалистов, в настоящий момент 3I/ATLAS находится более чем в миллиарде километров от Земли — между орбитами Юпитера и Сатурна.

Из-за стремительного удаления яркость небесного тела уменьшилась примерно в 25 тысяч раз по сравнению с декабрём прошлого года, когда комета максимально приблизилась к нашей планете, отметили ученые.

Астрономы пожаловались, что в июле 2026 года объект окончательно станет недоступен для наблюдения как с Земли, так и с помощью космических инструментов.

Напомним, что в январе объект на время «спрятался» в плотном облаке необычно крупной пыли, что, по мнению исследователей, нехарактерно для обычных комет.

Ученые выяснили, откуда прилетела межзвездная комета 3I/ATLAS

Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS с высокой долей вероятности сформировалась в изолированном холодном уголке галактики, где еще не образовалась собственная звездная система.

По оценкам ученых, возраст кометы может достигать 11 млрд лет — это более чем в два раза старше Солнца.