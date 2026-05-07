Древние гиены помогли открыть новый вид бизона, жившего в Крыму 1,8 млн лет назад

Пещера «Таврида» была обнаружена в 2018 году при строительстве одноименной федеральной трассы в двадцати километрах от Симферополя. С того момента там ведутся систематические раскопки. За это время собрана большая коллекция костных остатков древних животных. В 2026 году находки помогли выявить новый доисторический вид — «бизон Константина».

Уникальные находки

Ученые Южного федерального университета, Палеонтологического института РАН, Института экологии растений и животных УрО РАН, Крымского федерального университета и Южного научного центра РАН описали новый вид древнего бизона, остатки которого были обнаружены в пещере «Таврида» в Крыму. Животное, получившее название Bison (Eobison) constantini, обитало на полуострове 1,8–1,6 миллиона лет назад, в эпоху раннего плейстоцена. От других ранних бизонов крымская форма отличается строением рогов и зубов.

Доцент кафедры зоологии АБиМ ЮФУ, заведующий лабораторией палеогеографии ЮНЦ РАН Вадим Титов, лично принимавший участие в раскопках, рассказал, что на данный момент в пещере найдено около семидесяти видов крупных и мелких животных.

«При раскопках этой уникальной пещеры получено большое количество остатков древних животных, обитавших на территории Крымского полуострова 1,8–1,6 миллиона лет назад. Кости бизонов являются одними из наиболее многочисленных в коллекции, поскольку эти массовые копытные достаточно часто становились объектами трапезы гиен, которые были основными "поставщиками" костей в пещеру, служившую им логовом», — рассказывает Вадим Титов.

Особенности нового вида

Именно гиены, притащившие туши бизонов в свое логово, обеспечили палеонтологов богатым материалом. Кости оказались в закрытом пространстве, где сохранились более миллиона лет.

«Подсчитано, что на данный момент науке известно менее одного процента существовавших на нашей планете на протяжении 3,8 миллиарда лет организмов. Поэтому нам предстоит описать еще множество новых видов», — добавил Вадим Титов.

Видовое название Bison constantini было предложено первым соавтором статьи, доктором биологических наук Иннессой Анатольевной Вислобоковой из Палеонтологического института РАН. Константин Константинович Флёров — известный советский палеонтолог, изучавший древних парнокопытных, в том числе бизонов. Его фамилия уже запечатлена в видовых названиях нескольких оленей и полорогих.

Ранние формы бизонов в раннем плейстоцене почти все имели короткие рога, и лишь в ходе эволюции рога и общие размеры бизонов увеличивались.

Принципиально рацион бизона Константина мало чем отличался от такового у современных зубров, бизонов и обычных коров. Основу пищи составляла трава. Высота коронки зубов у него была несколько меньше, чем у других видов бизонов, но и условия обитания тогда были иными.

«Тогда преобладали так называемые саванноподобные ландшафты, близкие к нашим лесостепям. Было поменьше жесткой травянистой растительности, характерной для степей, на ней было поменьше абразивных частиц, ускоряющих стирание зубов», — рассказывает Вадим Титов.

Возможная встреча с ранними людьми

Климат в Крыму 1,8–1,6 миллиона лет назад был теплее и мягче современного, снежных зим не было. Самыми массовыми объектами охоты гиен были страусы, южные слоны, двурогие носороги-стефаноринусы, носороги-эласмотерии, лошади, гигантские верблюды, несколько видов оленей, крупные и мелкие антилопы, в том числе винторогие. В целом фаунистический комплекс напоминал сообщество современных африканских саванн, хотя жирафов в Крыму тогда не было.

Теоретически бизон Константина мог застать древних людей. На Северном Кавказе известны остатки ранних представителей рода Homo начиная с двух миллионов лет назад. Это были представители первой волны людей — Homo erectus или Homo ergaster — вышедшие из Африки и начавшие расселяться по Евразии. Однако находок останков этих древних людей на территории Крыма пока не известно.

Пока нет данных о существовании этого вида бизонов за пределами Крыма. В Причерноморье, Приазовье и на Кавказе в это