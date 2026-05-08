Google выпустила фитнес-браслет без дисплея

Google представила фитнес-браслет Fitbit Air, выполненный в формате минималистичного трекера без дисплея.

Аналог Whoop от Google оснащен базовым набором сенсоров для мониторинга физического состояния пользователя. Fitbit Air поддерживает отслеживание пульса, сна, уровня кислорода в крови, температуры кожи и количества шагов. По заявлению компании, автономность устройства достигает одной недели без подзарядки.

Вместо экрана в устройстве используются светодиодный индикатор и вибромотор для уведомлений.

Одновременно с запуском браслета Google анонсировала новое приложение Google Health, объединяющее функциональность сервисов Fitbit и Health Connect для Android.

Кроме того, компания представила сервис Health Coach — ИИ-помощника для персонализированных тренировок и рекомендаций по здоровью. Пользователи смогут передавать системе информацию о физических ограничениях и особенностях организма, получать индивидуальные планы тренировок и задавать вопросы на естественном языке.

Стоимость Fitbit Air составляет $99 (около 7,4 тыс. руб.). Пользователи также получат трехмесячный доступ к подписке Health Premium, которая стоит $10 в год. Дополнительные сменные ремешки для браслета оценили в $35.