В Австралии обнаружен древнейший обожженный кремень

Новое исследование, опубликованное в Journal of Paleolithic Archaeology, меняет представления о технологическом развитии человечества. Ученые обнаружили в Австралии древнейшие свидетельства термической обработки кремня.

© naukatv.ru

Эта находка почти в два раза старше любых аналогичных примеров, найденных ранее в Евразии, и доказывает, что первые колонисты континента обладали глубокими знаниями в области материаловедения, сообщает Phys.org.

Технологический прорыв древности

Homo sapiens начали подвергать камни термической обработке еще в эпоху плейстоцена. Ранее считалось, что первыми люди научились обжигать силкрет (около 120–160 тысяч лет назад в Африке). Это сверхтвердый тип почвы или осадочной породы, которая образуется, когда песок или гравий буквально «цементируются» кремнеземом. Для древних людей силкрет был одним из лучших материалов для изготовления ножей, наконечников копий и скребков. Силкрет податлив: его можно просто положить рядом с костром, и он станет удобнее для обработки.

Кремень — совсем другое дело. Это удерживающая внутри влагу порода. При неправильном или слишком быстром нагреве она просто взрывается. Ученые долго полагали, что технологию обжига кремня освоили лишь 22–25 тысяч лет назад (культуры Дюктай в Сибири и Солютре в Европе). Однако австралийские артефакты из Арнем-Ленда разрушают этот миф.

Секрет «атомных связей»

Зачем древним людям было нужно греть камни?

Доктор Патрик Шмидт, ведущий автор исследования, объясняет это физикой: «При термической обработке внутри кремня образуются новые атомные связи между кристаллами. Исчезают поры, и энергия удара при раскалывании камня передается лучше. Мастеру нужно прикладывать гораздо меньше усилий, чтобы получить идеально острые пластины и лезвия».

Анализ находок со стоянки Наувалабила показал, что местные жители обжигали кремень еще 45–60 тысяч лет назад. Исследователи заметили, что камни подвергались сколам как до, так и после нагрева. Это неоспоримое доказательство того, что обжиг был преднамеренным технологическим этапом, а не случайностью.

Независимое изобретение или давнее знание

Открытие ставит перед наукой важный вопрос: изобрели ли австралийские аборигены этот метод сами или принесли знания с собой?

Существует две гипотезы:

Аборигены столкнулись с дефицитом привычного силкрета и адаптировали свои навыки под капризный кремень. Знание принесли через Южную и Юго-Восточную Азию. Эти регионы богаты кремнем, но бедны силкретом. Ученые предполагают, что следы древнего обжига там просто еще не искали систематически.

«Культуры Дюктай и Солютре не имеют отношения к маршрутам, по которым люди шли из Африки в Австралию, — отмечает доктор Шмидт. — Их возраст нерелевантен для понимания того, как расселялись ранние Homo sapiens».

Север против Юга

Интересно, что география находок в Австралии теперь обретает логику. На севере, куда первыми прибыли колонисты, доминирует термообработка кремня. На юге и востоке, где ландшафт богат силкретом, древние мастера предпочитали работать с ним.

Это открытие подтверждает, что первые австралийцы были не просто охотниками-собирателями, но были способны подчинять себе свойства самых сложных материалов за десятки тысяч лет до появления первых цивилизаций в других частях света.