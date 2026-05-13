Удивительные подробности: что показал анализ ДНК короля Англии, Бетховена и Тутанхамона

Исследования в области ДНК позволяют многое узнать о прошлом, причем речь не только о давно вымерших животных и древних организмах, но и о людях. Портал bgr.com рассказал, как генетика помогла найти неожиданную информацию об известных исторических личностях.

Ричард III

В 2012 году общество Ричарда III заподозрило, что останки его любимого средневекового короля могут быть закопаны под парковкой в английском городе Лестер. Через пару часов раскопок они и впрямь нашли человеческие останки именно там, где и рассчитывали — и ДНК тесты подтвердили, что они принадлежат последнему монарху династии Плантагенетов.

Анализ генома помог выяснить цвет его глаз и волос, а также изгиб позвоночника, соответствовавший историческим данным. Правда, параллельно тесты раскрыли куда более важную деталь — отсутствие королевской Y-хромосомы, которая должна передаваться по отцовской линии. То есть, как минимум один ребенок в семейном древе был зачат кем-то не королевских кровей, что ставить под сомнение истинное происхождение последовавших монархов.

Революционные композиции и прорывные техники Людвига ван Бетховена принесли ему статус одной из самых влиятельных фигур в классической музыке. Он широко известен своей прогрессировавшей потерей слуха; медицинские эксперты и историки давно строили теории, что он страдал от длительных проблем с пищеварением и печенью, которые мог ухудшить алкоголь.

Не так давно ученые изучили ДНК сохранившихся локонов волос композитора, чтобы составить исчерпывающий генетический портрет. Тесты выявили, что у Бетховена был вариант гена, связанный с гемохроматозом — расстройством печени, которое влияет на содержание железа и может привести к повреждению органа. Однако большим сюрпризом были следы гепатита Б — инфекции, которая, вероятно, усугубила его врожденные проблемы с печенью. Анализ исключил глютеиновую болезнь и непереносимость лактозы как вероятные причины проблем с пищеварением. Причина его глухоты по-прежнему неизвестна.

Тутанхамон

Первые исследования мумифицированного тела фараона Тутанхамона не привели ученых к шокирующим открытиям, но они все-таки смогли изъять пригодные для работы образцы ДНК — и вот они рассказали о ряде интересных фактов. По анализу генома можно сделать предположение, что дедушкой и бабушкой фараона были Аменхотеп III и царица Тия. Но, пожалуй, самым примечательным стало то, что отцом Тутанхамона мог быть религиозный революционер Ахенатен — раньше ученые думали, что он похоронен в Долине королей, но никак не могли идентифицировать останки.

Но в таком случае получается скандал, достойный придворных сплетней. Тутанхамон появился на свет в результате инцеста, поскольку его родители были детьми Аменхотепа III и Тии, причем интриги на этом не заканчиваются. КТ-сканирование обнаружило, что на руках и ногах фараона были физические дефекты — можно понять, почему в его гробнице нашли примерно 130 тростей.

Президент Джефферсон

На протяжении 200 лет злые языки обвиняли президента США Томаса Джефферсона, одного из архитекторов Декларации независимости, в том, что он был в тайных отношениях с Салли Хемингс — одной из рабынь на его плантации. Для анализа ДНК не использовали образцы самого Джефферсона, поскольку его потомки были против эксгумации тела, поэтому они пожертвовали собственные.

Специалисты изучили ДНК родственников Джефферсона по отцовской линии, трех его племянников и детей самой Салли Хемингс. Анализ показал идеальное совпадение Y-хромосомы между линией Джефферсона и последним сыном Хемингс. Правда, поскольку эта хромосома часто встречается в каждом мужчине этого рода, уточнить, что отцом был именно бывший президент, не получилось. Хотя задокументированные перемещения Джефферсона и даты рождения детей показывают, что он был на плантации в моменты, соответствующие возможному зачатию. Итог — статистическое моделирование показывает, что Томас Джефферсон с вероятностью 99% действительно был отцом детей собственной рабыни.

Хотя ученые не могли гарантировать со 100% точностью, что им в руки действительно попали образцы ДНК Элвиса Пресли, генетический анализ волос, якобы принадлежавших королю рок-н-ролла, выявили ряд дефектов. Например, склонность к мигреням, глаукоме и ожирению — у Элвиса действительно были такие проблемы. Но, что важнее, в геноме обнаружили вариант хромосомы 11, ассоциируемый с гипертрофической кардиомиопатией: потенциально смертельным сердечным заболеванием, которое могло сыграть роль в трагической смерти музыканта в 1977-м.

Медиа давно указывали на легендарный аппетит и наркозависимость Элвиса как на самые вероятные причины его смерти, но генетические доказательства раскрывают более глубокую историю биологической уязвимости. Никто не спорит, что король жил жизнью, полной излишеств — но его гены также могли работать против него.