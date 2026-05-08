Технологии неандертальцев: найдены необычные сложные инструменты

Арсенал инструментов неандертальцев оказался гораздо шире, чем считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в Journal of Human Evolution, доказывает: древние гоминиды использовали массивные зубы носорогов в качестве универсальных «швейцарских ножей» каменного века.

Коренные зубы этих гигантов служили им молотками для заточки камня и наковальнями для обработки шкур, сообщает Science news.

Тверже кости: находки в пещерах Европы

Около 100 тысяч лет назад неандертальцы в Европе соседствовали с несколькими видами носорогов, включая узконосого (Stephanorhinus hemitoechus). Археологам давно известно, что наши вымершие родственники изготавливали орудия из костей и оленьих рогов, но зубы долгое время оставались вне поля зрения науки.

Авторы изучили дюжину стоянок во Франции и Испании. В испанской пещере Эль-Кастильо и французской Пеш-де-л’Азе II были обнаружены зубы с необычными бороздами, зазубринами и следами скольжения. Микроскопический анализ подтвердил: эти отметины не связаны с жеванием или естественным износом — это следы целенаправленных ударов.

Экспериментальная археология

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые провели серию экспериментов с зубами современных носорогов. Они попытались воспроизвести повседневные задачи неандертальцев: использовали зубы как молотки для придания формы каменным наконечникам и как подставки для резки растительных волокон и кожи.

Результат превзошел ожидания. Несмотря на внушительный вес (некоторые моляры весят до 380 граммов), зубы оказались на редкость эффективными. Особенно удобными были крупные зубы с плоской поверхностью — они обеспечивали стабильную платформу для точных работ. Характер повреждений на современных образцах практически полностью совпал с узором трещин на окаменелостях возрастом в десятки тысяч лет.

Признак «современного» мышления

Выборка инструментов была неслучайной. В одной только пещере Эль-Кастильо нашли 202 зуба носорога, и 25 из них имели четкие следы износа. Это указывает на осознанное поведение: неандертальцы специально отбирали зубы определенного размера и формы под конкретные нужды.

«Это исследование открывает новые горизонты, показывая, что зубы — сверхтвердый природный материал — были для них крайне полезны», — отмечает первый автор исследования Алисия Санс-Ройо из Университета Абердина.

Использование останков животных для создания сложных технологий долгое время считалось чертой, присущей исключительно человеку разумному (Homo sapiens). Однако находка доказывает: неандертальцы обладали высоким уровнем когнитивной сложности и изобретательности. Они не просто съедали добычу, но и «выжимали» максимум из ее анатомических свойств, превращая челюсти гигантов в передовые инструменты своего времени.