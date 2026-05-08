Стало известно, почему Apple не представит iPhone 18 этой осенью

Apple решила отложить выпуск базового iPhone 18 в рамках стратегии по продлению жизненного цикла iPhone 17 и укреплению позиций компании на массовом рынке смартфонов. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил инсайдер Fixed Focus Digital.

© Apple

По данным источника, решение связано не только с дефицитом компонентов и проблемами глобальной цепочки поставок, но и с желанием Apple дать iPhone 17 больше времени для закрепления на рынке до появления его преемника. Инсайдер утверждает, что компания намерена использовать расширенное производство iPhone 17 для участия в крупных распродажах, включая китайский фестиваль Double 11.

Как отмечает Fixed Focus Digital, базовый iPhone 18 получит ряд упрощений по сравнению с предыдущим поколением. По словам источника, изменения затронут дисплей и процессор. Кроме того, Apple может изменить название чипа серии A, чтобы скрыть масштаб различий. Вместе с тем некоторые компоненты устройства будут взаимозаменяемыми с iPhone 18e, что, по мнению инсайдера, подтверждает сближение характеристик этих моделей.

Источник также сообщил, что инженерные тесты iPhone 18 и iPhone 18e должны стартовать одновременно в июне, что указывает на использование общей платформы. По словам инсайдера, решение о переносе запуска и упрощении базового iPhone 18 уже окончательное.

Ожидается, что iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 выйдут весной 2027 года. При этом iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra, согласно утечкам, представят осенью 2026 года.