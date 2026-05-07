Стало известно, сколько россиян благодарят ИИ за помощь

Около 36 процентов граждан России, согласно опросу компании MWS AI, регулярно или периодически благодарят искусственный интеллект за помощь. У 21 процента это происходит «автоматически», 19 процентов стремятся сделать общение более естественным, еще 8 процентов опрошенных надеются улучшить качество ответов за счет вежливости.

© Вечерняя Москва

Количество тех, кто постоянно благодарит ИИ, немного меньше, чем тех, кто делает это время от времени (16 процентов против 19 процентов). Также 11 процентов респондентов, которые никогда не благодарили ИИ, отметили, что думали о том, чтобы начать это делать.

Что касается приветствий и прощаний с ассистентами, только 3 процента опрошенных никогда не здороваются или не прощаются с ними. Еще 41 процент респондентов делают это хотя бы иногда, а 11 процентов — всегда. Примерно 15 процентов людей хотя бы раз приносили ИИ извинения.

— Согласно полученным от россиян ответам, 68 процентов совершенно не чувствуют себя неловко, говоря «спасибо» ИИ. Так ощущают себя только 5 процентов, — передает ТАСС.

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин рассказал, что уже в ближайшее десятилетие человечество ожидает три ключевых волны в эволюции ИИ.