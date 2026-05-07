Инсайдер рассказал о прототипе ИИ-смартфона Xiaomi нового поколения

Xiaomi тестирует концептуальный смартфон нового поколения, в основе которого лежит глубокая интеграция искусственного интеллекта на системном уровне. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station, получивший доступ к прототипу устройства.

По словам инсайдера, концепт ориентирован на использование ИИ-агентов и предлагает нетипичный для рынка подход как к дизайну, так и к работе камер. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем с симметричными рамками толщиной около 0,5 мм. Конструкция выполнена в цельном формфакторе без заметных стыков.

На тыльной стороне размещен единственный модуль камеры с сенсором разрешением 200 Мп и оптическим форматом 1/1,12 дюйма. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч.

Ключевой особенностью концепта стала интеграция искусственного интеллекта в пользовательские сценарии. Фронтальная камера, по словам инсайдера, способна работать в режиме постоянного мониторинга окружающей среды и реагировать на события без прямого участия пользователя. Основной модуль камеры также тесно связан с ИИ-алгоритмами: система самостоятельно анализирует сцену и формирует итоговое изображение.