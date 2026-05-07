Волна выше небоскреба: на Аляске зафиксировали второе крупнейшее цунами в истории

В прошлом году на популярный туристический фьорд Трейси-Арм на Аляске обрушилось цунами высотой 481 метр — в полтора раза выше Эйфелевой башни. Это второе по величине цунами в истории после 524-метровой волны в заливе Литьюа в 1958 году, передает Daily Mail.

ЧП произошло 10 августа 2025 года в 5:30 утра. Пострадавших не было, но группа каякеров потеряла снаряжение, а круизные лайнеры у устья заметили бурлящую воду. Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили причину: оползень из-за отступления ледника, который подпирал гору.

Ледник отступил на 500 метров за несколько недель, скала рухнула в воду и вызвала гигантскую волну. Объем обрушившейся породы — как 24 пирамиды Гизы.

Ученые обеспокоены, поскольку фьорд популярен у туристов, но не считался опасным. Сейчас как минимум шесть круизных компаний изменили маршруты. Исследователи призывают установить систему оповещения — слабые землетрясения перед оползнем были, но их не отследили.

