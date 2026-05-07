В Кремле отреагировали на ограничение связи в Москве и Петербурге

Ограничения в работе сотовой связи и мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге необходимы для обеспечения безопасности граждан и осуществляются в рамках законодательства. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на одном из недавних совещаний с кабмином президент обратил внимание на необходимость информирования населения в условиях ограничений связи и обеспечения функционирования критически важной инфраструктуры.

23 апреля Владимир Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат». При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть. Путин подчеркнул, что оптимальное решение ситуации необходимо найти в диалоге между правоохранителями и гражданскими органами власти.