Стоимость iPhone Air в России снизилась почти на 20% с начала года

Сверхтонкий iPhone Air подешевел в России до 65 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

К маю 2026 года устройство в версии с накопителем 256 ГБ предлагается в офлайн-рознице по цене от 69,4 тыс. руб., а в отдельных небольших магазинах — от 64,9 тыс. руб. При этом на маркетплейсах стоимость модели выше из-за комиссий площадок и начинается примерно от 71 тыс. руб.

Для сравнения, в начале 2026 года цена смартфона составляла около 80 тыс. руб. Таким образом, за первые пять месяцев года устройство подешевело примерно на 18%, что делает iPhone Air является одним из самых доступных смартфонов актуальной линейки iPhone 17 на российском рынке. По стоимости модель уступает только бюджетному iPhone 17e и остается дешевле базового iPhone 17.

iPhone Air выделяется тонким корпусом толщиной 5,6 мм, использованием полированного титана и защитного стекла Ceramic Shield второго поколения, а также флагманским процессором Apple A19 Pro и 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. При этом в гаджете всего одна тыльная камера, монодинамик и сравнительно скромное время автономной работы из-за небольшой батареи.