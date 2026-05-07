«Яндекс» прокомментировал жалобу в ФАС на свой интернет-поиск

"Яндекс" считает, что обогащенные ответы - блоки с ссылками и данными с нескольких сайтов сразу - в его интернет-поиске построены по прозрачным правилам. Такую позицию выразили ТАСС в компании, комментируя жалобу финансовых маркетплейсов в ФАС.

С жалобой в службу, по данным РБК, обратилась Ассоциация финансовых маркетплейсов, в которую входят "Финуслуги", "Банки.ру", "Сравни" и другие участники рынка. Отрасль утверждает, что "Яндекс" изменил подход к демонстрации результатов поисковой выдачи, что привело к снижению показателей трафика на финансовых платформах. Финмаркетплейсы полагают, что интернет-компания нарушает конкуренцию на рынке интернет-поиска.