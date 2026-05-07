"Яндекс" прокомментировал жалобу в ФАС на свой интернет-поиск
"Яндекс" считает, что обогащенные ответы - блоки с ссылками и данными с нескольких сайтов сразу - в его интернет-поиске построены по прозрачным правилам. Такую позицию выразили ТАСС в компании, комментируя жалобу финансовых маркетплейсов в ФАС.
С жалобой в службу, по данным РБК, обратилась Ассоциация финансовых маркетплейсов, в которую входят "Финуслуги", "Банки.ру", "Сравни" и другие участники рынка. Отрасль утверждает, что "Яндекс" изменил подход к демонстрации результатов поисковой выдачи, что привело к снижению показателей трафика на финансовых платформах. Финмаркетплейсы полагают, что интернет-компания нарушает конкуренцию на рынке интернет-поиска.
"Мы не получали жалобу и не знакомы с ее содержанием. Обогащенные ответы в "Поиске" построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись", - сказали в ответ на это в "Яндексе".