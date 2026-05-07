Huawei представила новые планшет, смартфон и умные часы

7 мая 2026 года HUAWEI провела глобальную презентацию в Бангкоке, представив сразу несколько устройств из разных категорий. В числе новинок — ультратонкий планшет MatePad Pro Max толщиной 4,7 мм, смартфон nova 15 Max с батареей 8500 мА·ч и обновлённая линейка смарт-часов Watch FIT 5. Компания также анонсировала детские часы WATCH KIDS X1 и эксклюзивную модель WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition с 99 бриллиантами.

Флагман линейки — планшет HUAWEI MatePad Pro Max — получил 13,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 3K и технологией PaperMatte. При толщине 4,7 мм устройство весит всего 499 г, позиционируясь как инструмент для работы и творчества на уровне ноутбука.

Смартфон nova 15 Max ориентирован на молодую аудиторию: камера 50 МП с RYYB-сенсором обеспечивает детализированную съёмку при слабом освещении и контровом свете, батарея 8500 мА·ч держит заряд без подзарядки весь день, а симметричные стереодинамики вместе с OLED-экраном формируют иммерсивный аудиовизуальный опыт.

В сегменте носимых устройств HUAWEI обновила серию Watch FIT 5 с поддержкой велоспорта, тенниса, гольфа и кросса, добавив функцию мини-тренировок для тех, кто только начинает следить за своей активностью. Беговые часы WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition получили индекс бега RAI и профессиональную панель управления тренировками.

Эксклюзивная модель WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, созданная совместно с ювелиром Франческой Амфитеатроф, украшена 99 натуральными бриллиантами. Детские WATCH KIDS X1 оснащены поворотным корпусом, камерой с углом обзора 110° и поддержкой дополненной реальности.