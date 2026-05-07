Microsoft допускает отказ от полной безуглеродной энергетики из-за ИИ

Microsoft может отказаться от климатической инициативы 100/100/0 на фоне стремительного роста энергопотребления центров обработки данных для систем искусственного интеллекта, предусматривавшей полное покрытие почасового потребления электроэнергии за счет безуглеродных источников к 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Представленная в 2021 году инициатива считалась одной из наиболее амбициозных в технологической отрасли. Она предполагала, что компания будет компенсировать весь объем электроэнергии, потребляемой дата-центрами, закупками энергии с нулевыми выбросами углерода в режиме «100% времени». Однако резкий рост спроса на вычислительные мощности для ИИ поставил под сомнение реализуемость подобных обязательств.

Представители Microsoft подтвердили, что компания продолжает оценивать варианты поддержки своих экологических целей, однако не стали напрямую комментировать судьбу программы 100/100/0. По информации источников, обсуждение внутри корпорации продолжается, а окончательное решение пока не принято.

Развитие инфраструктуры ИИ уже оказывает существенное влияние на климатическую повестку крупнейших технологических компаний. Согласно последним отчетам об устойчивом развитии, выбросы углекислого газа у Google, Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft выросли на 51%, 33%, 64% и 23% соответственно по сравнению с периодом до запуска ChatGPT в конце 2022 года. Microsoft связывает рост выбросов с масштабированием ИИ-сервисов и облачной инфраструктуры.

На фоне дефицита энергомощностей технологические компании все активнее рассматривают традиционные источники генерации, включая природный газ. По оценке экспертов, к середине следующего десятилетия энергопотребление дата-центров в США может увеличиться более чем вдвое — до 106 ГВт. При этом лишь около половины нового спроса на электроэнергию глобально смогут покрыть возобновляемые источники.