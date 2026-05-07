Грузовой корабль Tianzhou-9 вернулся на Землю
Китайский грузовой космический корабль Tianzhou-9 вернулся на Землю, сообщает «Синьхуа».
По данным Управления программы пилотируемых космических полетов Китая, «несколько обломков космического корабля упало в намеченную безопасную морскую зону».
В январе возвращаемая капсула космического корабля Shenzhou-20 вернулась на Землю.
В ноябре Китай успешно запустил пилотируемый корабль Shenzhou-22 к околоземной станции Tiangong.
В июле Tianzhou-9 состыковался с околоземной станцией Tiangong.